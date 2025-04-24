«Арсенал» без победы из-за дикой ошибки, Куртуа оставил «Реал» в гонке за титулом, «Ювентус» выпал из топ-4

В этой же встрече глубину проблем «Хетафе» до перерыва ярче всего продемонстрировали те, кто является у Анчелотти игроками ротации. Левша Арда Гюлер неотразимо пробил с правой в концовке затяжной атаки, упрочив лидерство Мадрида в Европе по голам с дальней дистанции (20 с учетом всех турниров). А вот Эндрику не дали забить сумевший «погасить» силу удара бразильца Сория и вынесший мяч с линии ворот Джене. И если это можно расценить как рабочий момент и невезение, то жадность Винисиуса Жуниора, который во время своего сольного прохода игнорировал открывания партнеров и в итоге пробил выше цели, едва не вышла «Реалу» боком.