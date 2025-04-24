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У «Баварии» возникли проблемы из-за Альфонсо Дэвиса

У мюнхенской Баварии возникли проблемы из-за продления контракта с Альфонсо Дэвисом.

Источник: Чемпионат.com

Канадец получил € 22 млн в виде подписного бонуса. Это полностью перевернуло ход других переговоров мюнхенского клуба.

По информации журналиста Стефана Кюмбергера в соцсетях, Йозуа Киммих также стал требовать больше денег у «Баварии» во время переговоров по продлению. Деотшанкюль Юпамекано сейчас тоже просит у руководства большой подписной бонус.

Боссы клуба считают такие финансовые требования игроков завышенными и проблемными. Однако многие футболисты теперь ориентируются на сумму, которую «Бавария» выделила Дэвису.

Напомним, контракт Дэвиса с «Баварией» был близок к завершению. Над подписанием канадца активно работал мадридский «Реал». Чтобы сохранить игрока, мюнхенский клуб заплатил ему большой подписной бонус.