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Тренер «Ньюкасла» вернулся к своим обязанностям после госпитализации

Тренер «Ньюкасла» Хау вернулся к обязанностям после госпитализации с пневмонией.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау вернулся к своим обязанностям после госпитализации, сообщается на сайте команды Английской премьер-лиги (АПЛ).

Хау госпитализировали 12 апреля перед домашним матчем 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (4:1).

«Недавно Эдди был госпитализирован с пневмонией и теперь вернулся к работе после периода восстановления», — говорится в сообщении.

Хау 47 лет. «Ньюкасл» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 59 очков.