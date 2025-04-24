Тренер «Ньюкасла» вернулся к своим обязанностям после госпитализации

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау вернулся к своим обязанностям после госпитализации, сообщается на сайте команды Английской премьер-лиги (АПЛ).
Хау госпитализировали 12 апреля перед домашним матчем 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (4:1).
«Недавно Эдди был госпитализирован с пневмонией и теперь вернулся к работе после периода восстановления», — говорится в сообщении.
Хау 47 лет. «Ньюкасл» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 59 очков.