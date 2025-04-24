«Лечче» запросил перенос матча с «Аталантой» из-за смерти физиотерапевта

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Лечче» запросил перенос гостевого матча 34-го тура Серии А против «Аталанты» и вернулся на домашнюю базу из-за смерти физиотерапевта, сообщила пресс-служба команды в социальной сети X.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 38-летний Грациано Фиорита не явился на утреннюю тренировку. Позднее физиотерапевт был обнаружен мертвым в гостиничном номере. Предполагается, что он умер во сне, однако причина смерти на данный момент неизвестна. Фиорита проработал в «Лечче» более 20 лет.
«С глубоким потрясением сообщаем о скоропостижной кончине Грациано. Команда немедленно вернется в Лечче, так как запланированный на завтра матч с “Аталантой” будет перенесен. В момент глубокой скорби, когда любые слова были бы излишни, клуб может лишь сплотиться вокруг всех членов его семьи», — говорится в заявлении клуба.
Руководство лиги на данный момент не выступило с заявлением о переносе встречи, которая должна состояться 25 апреля в 21:45 мск.