«Лечче» запросил перенос матча с «Аталантой» из-за смерти физиотерапевта

«С глубоким потрясением сообщаем о скоропостижной кончине Грациано. Команда немедленно вернется в Лечче, так как запланированный на завтра матч с “Аталантой” будет перенесен. В момент глубокой скорби, когда любые слова были бы излишни, клуб может лишь сплотиться вокруг всех членов его семьи», — говорится в заявлении клуба.