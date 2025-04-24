От чемпионского «Байера» останутся руины? Летом клуб ожидает глобальная перестройка

Отъезд Алонсо из Леверкузена приведёт к глобальным изменениям в составе «Байера». Тренер оставался сдерживающим фактором для звёзд. Теперь им будет намного проще решиться на трансфер. Главный лот — Флориан Вирц. Bild сообщает: в «Байере» надеются, что футболист останется в клубе ещё на один сезон. Леверкузенцы хотели бы продлить контракт с Вирцем до 2028 года и включить в него отступные в размере € 125 млн (которые вступят в силу с лета 2026-го). А если же Флориан всё же решит покинуть команду уже в июне, то «Байер» запросит за него не менее € 150 млн.