У Головина худший сезон в карьере. Лучшего игрока России замучили травмы

Тем более Хюттер стал чаще варьировать схемы, в какой-то момент отказавшись от фирменной для «Монако» расстановки с двумя нападающими. Причина — в выходе на новый уровень своих воспитанников Аклиуша и Бен Сегира. При прежних 4−2−2−2 тренеру пришлось бы усаживать на лавку либо эту парочку, либо Головина с Минамино, а это — непозволительная роскошь. Так что Головин чаще выходил в центре поля, где кроме Закарии появился еще и мобильный Ламин Камара, у которого все в порядке как с разрушением, так и с созидательными навыками. Александр менял позиции, впечатлял проделанным объемом работы, однако бросалось в глаза, что игра дается ему непросто.