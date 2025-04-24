Игроки «Реала» боятся очередного разгрома от «Барсы»: не верят Анчелотти и сами выбирают тактику

При более реалистичном развитии событий «сливочные» в этом сезоне останутся без трофеев, а на смену Анчелотти придет Хаби Алонсо из «Байера». Генеральный директор немецкого клуба подтвердил, что не будет препятствовать переезду Алонсо в Мадрид: «У нас есть джентльменское соглашение, что если команда, за которую он играл, придет за ним, мы сядем и поговорим. И мы не будем чинить никаких препятствий».