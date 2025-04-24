Игроки «Реала» боятся очередного разгрома от «Барсы»: не верят Анчелотти и сами выбирают тактику

В ближайшую субботу «Барселона» и «Реал» сойдутся в финале Кубка Короля — матч пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье и начнется в 23:00 по московскому времени.
Команды Ханс-Дитера Флика и Карло Анчелотти встречались в этом сезоне уже два раза, и в обоих случаях «Реал» был крупно бит: со счетом 0:4 в Ла Лиге на «Сантьяго Бернабеу» и со счетом 2:5 в финале Суперкубка Испании. Перед финалом Кубка в лагере сливочных воцарилось тревожное настроение. Футболисты «Мадрида» опасаются, что «Барселона» разгромит их в третий раз.
По данным издания Relevo, после вылета из Лиги чемпионов лидеры раздевалки сообщили Флорентино Пересу, что потеряли веру в Анчелотти и его штаб. Известно, что перед ответным матчем с «Арсеналом» итальянец не подготовил для команды никакого тактического плана. Единственное, о чем Анчелотти попросил игроков, — действовать на поле «интенсивно» и «жертвенно». В итоге «Арсенал» по сумме двух матчей выиграл у «Реала» со счетом 5:1.
Инсайды Relevo подтверждает каталонская газета Sport. По ее данным, в раздевалке «Мадрида» перед класико началась паника: все без исключения футболисты убеждены, что клуб переживает худший период за последние годы. Потеряв доверие к Анчелотти, игроки теперь сами обсуждают тактику. Sport пишет, что, вероятно, в матче с «Барселоной» они решат играть от обороны, выставив «автобус».
Отметим, что в последнем туре Ла Лиги «Реал» потерял из-за травмы Эдуардо Камавингу. У француза диагностирован полный разрыв сухожилия левой приводящей мышцы бедра — он выбыл до конца сезона и не примет участия в клубном чемпионате мира. Давид Алаба тоже закончил матч с «Хетафе» с травмой. Анчелотти уже отметил, что слева в защите против «Барселоны» выйдет Фран Гарсия — другого выбора у итальянца нет.
В Ла Лиге «Реал» после 33 матчей отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. До конца чемпионата командам предстоит сыграть между собой — в еще одном класико, 11 мая на «Камп Ноу». Работа Анчелотти, которая висит на волоске, во многом зависит от двух матчей с «Барсой». Если «Реал» выиграет Кубок Короля и Ла Лигу, то Фло Перес, вероятно, повременит с его отставкой.
При более реалистичном развитии событий «сливочные» в этом сезоне останутся без трофеев, а на смену Анчелотти придет Хаби Алонсо из «Байера». Генеральный директор немецкого клуба подтвердил, что не будет препятствовать переезду Алонсо в Мадрид: «У нас есть джентльменское соглашение, что если команда, за которую он играл, придет за ним, мы сядем и поговорим. И мы не будем чинить никаких препятствий».
Также существует вероятность, что в случае поражения от «Барселоны» в финале Анчелотти будет уволен немедленно (инсайд Sky Sports). В таком случае «сливочных» до конца сезона возглавит либо Сантьяго Солари, либо Рауль, а Алонсо придет в команду уже после клубного ЧМ.
- Солари был главным тренером «Реала» в период с октября 2018 по март 2019 года. Рауль на протяжении шести сезонов возглавляет «Кастилью».
- Известно, что по окончании нынешнего сезона Рауль уйдет из «Кастильи», а его место займет Альваро Арбелоа.