Определились финалисты Кубка Италии — 2024/2025

Таким образом, «Болонья» стала вторым финалистом турнира. Днём ранее разгромную победу над «Интером» со счётом 3:0 одержал «Милан». Красно-чёрные довели суммарный счёт двухматчевого противостояния до 4:1 и также прошли в заключительный этап турнира. В финальном матче розыгрыша «Болонья» встретится с «Миланом» на стадионе «Олимпико» в Риме. Встреча назначена на среду, 14 мая.