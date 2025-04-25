Клубное ТВ «Реала» в гневе из-за назначения судьи на класико в финале Кубка. Припомнили ему все

«С баскским арбитром у “Реала” всего 64% побед, — посчитали на клубном ТВ “Реала”. — В то время как у “Барселоны” этот показатель составляет 81% — невероятная разница, из-за которой команда Анчелотти выиграла только два из последних пяти матчей с ним.



Несмотря на допуск к международным играм, УЕФА никогда не назначал его на матчи Лиги чемпионов, а ФИФА — ни на одно из своих соревнований. Это будет уже третий финальный матч между “Реалом” и “Барселоной” с его участием — после Суперкубков 2017 и 2023 годов. В Испании у него есть признание, но за ее пределами — нет», — сказано в эфире.