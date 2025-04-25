Тер Штеген вошел в заявку на финал Кубка Испании против «Реала»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Не игравший с сентября из-за травмы колена вратарь и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вошел в заявку на финальный матч Кубка Испании по футболу против мадридского «Реала», сообщается на официальной странице «сине-гранатовых» в соцсети X.
Тер Штеген получил травму колена 22 сентября 2024 года в матче шестого тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (5:1). Позднее голкипер перенес операцию и с тех пор продолжал восстановление.
«Капитан тер Штеген прошел медицинское обследование и включен в состав команды на финал Кубка в Севилье!» — говорится в сообщении «Барселоны».
В заявке каталонского клуба отсутствует нападающий Роберт Левандовский, который получил травму бедра в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (4:3). Ранее сообщалось, что форвард выбыл на неопределенный срок.
Финал Кубка Испании «Барселона» — «Реал» пройдет 26 апреля в Севилье. Встреча начнется в 23:00 мск.