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Тер Штеген вошел в заявку на финал Кубка Испании против «Реала»

Капитан «Барселоны» тер Штеген вошел в заявку на финал Кубка Испании с «Реалом».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Не игравший с сентября из-за травмы колена вратарь и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вошел в заявку на финальный матч Кубка Испании по футболу против мадридского «Реала», сообщается на официальной странице «сине-гранатовых» в соцсети X.

Тер Штеген получил травму колена 22 сентября 2024 года в матче шестого тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (5:1). Позднее голкипер перенес операцию и с тех пор продолжал восстановление.

«Капитан тер Штеген прошел медицинское обследование и включен в состав команды на финал Кубка в Севилье!» — говорится в сообщении «Барселоны».

В заявке каталонского клуба отсутствует нападающий Роберт Левандовский, который получил травму бедра в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (4:3). Ранее сообщалось, что форвард выбыл на неопределенный срок.

Финал Кубка Испании «Барселона» — «Реал» пройдет 26 апреля в Севилье. Встреча начнется в 23:00 мск.