Тер Штеген вошел в заявку на финал Кубка Испании против «Реала»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Не игравший с сентября из-за травмы колена вратарь и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вошел в заявку на финальный матч Кубка Испании по футболу против мадридского «Реала», сообщается на официальной странице «сине-гранатовых» в соцсети X.