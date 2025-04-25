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Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего «эль класико»

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем финале Кубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится 26 апреля.

«Обеим командам победа нужна как воздух. Потому что каждый год у них одна задача — завоевать титул. “Реал” может и не выиграть чемпионат, а “Барселона” может и то, и другое, и Лигу чемпионов. Это важнейший матч для всех. В Испании ждут этой игры, потому что это дерби двух выдающихся команд.

Как будет строиться игра, можно только предполагать. Но мне кажется, в данной ситуации предпочтение у “Барселоны”. Они в лучших физических кондициях и более уверены в себе. У них больше побед, они не вылетели из Лиги чемпионов. Как вы знаете, “Реал” вылетел», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Агаповой.