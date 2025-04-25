Футболист сборной России Головин снова получил травму

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит гостевой матч 31-го тура чемпионата Франции с «Гавром». Об этом сообщил главный тренер команды Ади Хюттер.
«Головин жаловался на приводящую мышцу бедра во время тренировки во вторник. Он не занимался в среду и четверг. Он не поедет игру на этих выходных, риск был бы слишком высок», — цитирует Хюттера L'Equipe.
Встреча с «Гавром» состоится 26 апреля.
«Монако» занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 54 очка. Чемпионом досрочно стал ПСЖ (78).
28-летний Головин в нынешнем сезоне провел 29 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. В текущем сезоне россиянин пропустил уже 13 матчей из-за нескольких травм лодыжки и бедра.