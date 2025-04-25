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Агент Головина назвал ложной информацию о досрочном прекращении контракта с «Монако»

Соглашение россиянина с клубом истекает в июне 2029 года.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Информация о досрочном прекращении контракта полузащитника Александра Головина с «Монако» и о возвращении в Россию не является действительной. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Клюев.

Ранее французская газета L'Equipe сообщила о желании Головина вернуться в Россию до истечения срока контракта. Соглашение россиянина с «Монако» истекает в июне 2029 года.

«Бред полный, какой-то фейк, даже комментировать не хочется. Вообще про всю публикацию газеты. У Александра очень хорошее отношение с ребятами, даже мыслей таких нет», — сказал Клюев.

Головину 28 лет, он выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он провел за клуб 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.