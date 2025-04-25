Роналду остаётся? Что случилось с Малкомом? Кто чемпион? Что творится в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду оказался в Саудовской Аравии в январе 2023 года. «Аль-Наср» планировал доминацию в лиге после подписания португальца. Но в итоге два сезона подряд команда оставалась без титула. И сейчас клуб снова не первый: за пять туров до финиша «Аль-Наср» занимает третье место. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» — восемь очков. Отыграть столько почти нереально. Наверняка эта история мотивирует Роналду остаться на Ближнем Востоке и всё же стать чемпионом. Для этих целей «Аль-Наср» летом снова сменит тренера: Стефано Пиоли так и не помог Криштиану взять золото.