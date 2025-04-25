Казахстан получит поддержку от УЕФА: все подробности

Вступительное слово на брифинге взял президент КФФ Марат Омаров, который отметил важность визита Чеферина для казахстанского футбола. Он подчеркнул, что визит президента УЕФА стал символом глубокого и плодотворного международного сотрудничества Казахстана в сфере спорта.
Омаров: «Этот визит — свидетельство нового уровня сотрудничества»
— Сегодня — особенный день для казахстанского футбола, — приводит слова Омарова пресс-служба КФФ. — С визитом в нашу страну прибыл президент УЕФА Александер Чеферин. Это важное событие подчеркивает, что Казахстан активно развивает международное сотрудничество в области футбола, и мы стремимся выйти на новый уровень.
Омаров также рассказал, что на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым были обсуждены ключевые аспекты развития футбольной инфраструктуры страны, поддержка массового футбола и развитие детско-юношеского спорта. Он выразил уверенность, что совместными усилиями с УЕФА Казахстан сможет достигать высоких результатов на международной арене.
Чеферин: «УЕФА будет активно поддерживать развитие футбола в Казахстане»
Президент УЕФА Александер Чеферин, в свою очередь, подчеркнул готовность организации поддерживать развитие футбольной инфраструктуры в Казахстане. Он отметил, что УЕФА всегда готов помогать казахстанским футбольным инициативам и вкладывать ресурсы в дальнейшее развитие.
— Сегодняшняя встреча с президентом Токаевым была очень продуктивной. Я увидел, что он — большой поклонник футбола. Мы обсудили важность дальнейшего развития футбольной инфраструктуры в вашей стране, и я уверен, что УЕФА будет поддерживать эти инициативы, — сказал Чеферин.
Чеферин также отметил наличие в Казахстане множества талантливых игроков и подчеркнул важность внимания к развитию молодежного футбола.
— У вас много перспективных футболистов, и нам нужно больше внимания уделять их развитию. УЕФА готов продолжать тесное сотрудничество с Казахстаном, чтобы ваша страна достигала больших успехов на международной арене, — добавил президент УЕФА.
Визит Александера Чеферина стал важным шагом в укреплении партнерства между Казахстаном и УЕФА, а также открыл новые перспективы для развития футбола в стране.