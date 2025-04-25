Казахстан получит поддержку от УЕФА: все подробности

— Сегодняшняя встреча с президентом Токаевым была очень продуктивной. Я увидел, что он — большой поклонник футбола. Мы обсудили важность дальнейшего развития футбольной инфраструктуры в вашей стране, и я уверен, что УЕФА будет поддерживать эти инициативы, — сказал Чеферин.