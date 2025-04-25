Судья финала Кубка Испании заплакал на пресс-конференции

«Когда ребенок идет в школу и ему говорят, что его отец — вор, это очень тяжело. Всё, что я пытаюсь сделать, — это воспитать своего сына так, чтобы он знал, что его отец честный, объяснить ему, что такое судейство. Хотелось бы, чтобы вы это понимали, это очень трудно», — заявил Бенгоэчеа.