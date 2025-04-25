Судья финала Кубка Испании заплакал на пресс-конференции

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, назначенный главным арбитром на финал Кубка Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной», расплакался на предматчевой пресс-конференции из-за грубой критики на клубном телевидении «сливочных», сообщает Marca.
В четверг в эфире клубного телевидения «Реала» (RMTV) ведущие раскритиковали выбор судьи на финал Кубка Испании. В видеоролике было отмечено, что при его судействе «сливочные» показывают результаты хуже, чем «Барселона». Также было выражено сомнение в компетентности рефери из-за отсутствия опыта работы на матчах Лиги чемпионов и играх сборных. Также арбитра обвинили в том, что во многом из-за его работы на VAR (система видеоассистента рефери) мадридцы сыграли вничью в дерби в рамках Ла Лиги против «Атлетико» (1:1), которое состоялось 8 февраля.
«Когда ребенок идет в школу и ему говорят, что его отец — вор, это очень тяжело. Всё, что я пытаюсь сделать, — это воспитать своего сына так, чтобы он знал, что его отец честный, объяснить ему, что такое судейство. Хотелось бы, чтобы вы это понимали, это очень трудно», — заявил Бенгоэчеа.
«Эль-Класико», которое состоится в рамках финала Кубка Испании, пройдет в субботу, 26 апреля, на Олимпийском стадионе в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.