Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о возможном чемпионстве по итогам матча с «Тоттенхэмом»

«Прежде всего, это большая ответственность, потому что мы знаем, что в последний раз этот клуб выигрывал лигу во времена COVID-19. Так что все с нетерпением ждут воскресенья, но мы знаем, что нам ещё предстоит выполнить свою работу и взять хотя бы одно очко. Мы знаем это и надеемся, что наши болельщики тоже это понимают, когда приходят на стадион, что они будут поддерживать нас как можно лучше — что они и делали весь сезон — и осознают, что нам всё ещё нужно очко.



Так что это приятная игра, которую мы ждём с нетерпением, но это также и ответственность, которую мы несём перед воскресеньем. Сначала предстоит сыграть с “Тоттенхэмом”, который тоже борется за что-то особенное, может быть, не в чемпионате, но точно в Лиге Европы. Поэтому они хотят подойти к “Будё-Глимту” в максимально подготовленном виде.



Мы сосредоточены только на следующем сопернике, которым сейчас является “Тоттенхэм”. Мы постараемся подготовить команду так же, как мы готовили её весь сезон, и надеюсь, что команда, игроки, смогут привнести в игру ту же энергию, тот же менталитет, что и на протяжении всего сезона», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.