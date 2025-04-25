У «Барсы» уязвимая зона, «Реал» в шаге от позора, а на судью уже давят. Интриги «класико»

Непростой период и у Винисиуса. Проигрыш «Золотого мяча» явно надломил Вини. За 27 матчей в 2025 году у него только 7+4. Про «ЗМ» в этом году не идёт и речи. Несмотря на это и чёрную полосу всей команды, по сообщениям многих известных инсайдеров, бразилец просит зарплату на уровне Криштиану Роналду в «Реале» — около € 30 млн в год с учётом всех бонусов. Только вот Криш заколачивал по 50+ голов за сезон и был одним из двух лучших игроков мира. Лучшим или нет, тут уж мнения разделяются. Что же Винисиус? Пусть этот вопрос останется риторическим.