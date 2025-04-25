У «Барсы» уязвимая зона, «Реал» в шаге от позора, а на судью уже давят. Интриги «класико»

«Реал» и «Барселона» подходят к «эль класико» в совсем разном состоянии, пусть и синхронно штампуют победы в Ла Лиге с минимальным перевесом вот уже в трёх турах кряду. Каталонцы снова легко добудут результат? В чём шанс мадридцев? Стараемся ответить на эти вопросы и рассуждаем о других. Их набралось немало, не зря речь о битве гигантов за Кубок Испании.
Почему «Барселона» — фаворит «класико»?
До результатов по ходу сезона ещё дойдём. Они в данном случае второстепенны. Важнее сам футбол, и у каталонцев здесь весомое преимущество. Ханс-Дитер Флик выстроил пока ещё не идеальную, но весьма действенную доминирующую систему. Наблюдать за ней — сплошное удовольствие. Хотя бы потому, что она сопряжена с большим риском.
«Барселона» — королева активного прессинга и с отрывом лидер по PPDA в топ-лигах, то есть позволяет соперникам сделать минимальное количество передач, перед тем как совершит отбор на чужой половине поля. Во многом это достигается высокой линией обороны. Порой — даже слишком. Каталонцы забирают инициативу (ну, а как же) и занимаются привычным для них раскатом. А как только теряют мяч, вместо отсадки назад тут же успешно бросаются в отбор, лишая чужих игроков пространства и не давая им продохнуть.
Отсюда — доминация по голам. Как в Ла Лиге (89 против 66 у «Реала»), так и в Лиге чемпионов: 28 на общем этапе (далее идёт «Боруссия» с 22 мячами) и ещё девять — за четыре встречи в плей-офф. Столь изматывающему стилю трудно что-либо противопоставить. Праймовому «Реалу» с гениальными распасовщиками — Кроосом и Модричем помоложе — было бы сделать это гораздо проще, чем проблемному нынешнему. Всё-таки Луке с возрастом удерживать высокий темп становится тяжелее.
Футбол мадридцев хаотичен. Ему не хватает слаженности и вариативности. «Реал» с конца февраля не побеждает никого с разницей более чем в один мяч. Шесть матчей не забивает больше гола. Помучиться пришлось с полурезервом «Атлетика», а «Хетафе» насоздавал уйму моментов — спасла гениальность Куртуа. Возможно, проще было бы во встрече с «Алавесом», но нелепую красную схватил Мбаппе. В итоге более получаса терпели в меньшинстве, уступили по проценту владения и количеству ударов.
Когда нужно было отыгрываться в матчах с «Арсеналом», команда сваливалась на постоянные навесы. Хотя в ней давно нет Хоселу. Выезжать на одном лишь характере в противостоянии с «Барсой» сложнее. Та тоже минимально разделалась с «Леганесом» и «Мальоркой», однако счёт происходящее на поле совсем не отражал.
Значит, «Реалу» нечего ловить? Не совсем
Казалось бы, играешь с такой «Барсой» — закидывай за спины защитникам, обрубай высокий прессинг и выбегай к воротам. Иногда подобное действительно проходит. Например, «Сельта» недавно забила так каталонцам все три гола. Но случилось это во многом из-за индивидуальных ошибок: сначала «привёз» Щенсны, затем неудачно сыграл де Йонг, а уже потом «Барселона» совсем забыла про оборону — нужно было отыгрываться с 1:3. Кстати, получилось (4:3). Проблема для соперников в том, что самих их «ловят» гораздо чаще. Работает банальное «вы нам забьёте, сколько сможете, а мы вам — сколько захотим».
Офсайды у оппонентов «Барселоны» Флика уже стали легендой. В топ-лигах нет никого, кто создавал бы их столь же умело — 240 раз! А уж «Реал» на этом точно обжёгся. В октябрьском «эль класико» мадридцы залезли во «вне игры» целых 12 раз. Двузначное число офсайдов набиралось также у «Осасуны» (10), «Алавеса» (дважды по 11) и «Мальорки» (11). По девять было у «Бенфики», «Валенсии» и «Црвены Звезды».
Вероятный рецепт против такого — переход на схему с двумя нападающими, насыщенная полузащита и быстрый розыгрыш, чтобы растянуть прессинг и вымотать и без того уставших Ямаля с товарищами. Иногда в том числе с помощью Куртуа и спуска опорника к центральным защитникам — для создания численного перевеса. То есть ответить риском на риск, потому что любая потеря приведёт к проблемам. Главное — выбираться из-под массивного давления.
Либо можно ничего не усложнять: надеяться на ляпы каталонцев и активно набрасывать вперёд. Тот же Араухо в построении офсайдных ловушек вовсе не идеален. Но подобная стратегия для такого клуба, как «Реал», звучит легкомысленно. Да и опять же впереди за верховые мячи цепляться некому. Оборона — не самая сильная мадридская линия, ещё и с потерями. «Автобус» тут неуместен. Что же придумает Анчелотти? Есть и икс-фактор в виде травмы Бальде.
Справится ли «Барселона» без Левандовского и Бальде?
Удивительно, и всё же потеря Роберта для каталонцев менее важна. Ферран уже не раз доказывал, что способен подменить поляка без заметной потери качества. Продавить оборону — совсем не про него. Да и за мячи цепляется он хуже. Однако мобильность Торреса — только в плюс. Да и Ольмо, если что, исполнить «ложную девятку» готов.
А вот главный дублёр Бальде совсем плох. Мартину не хватает ни техники, ни скорости. Он совсем не обостряет: типичное действие — пасы назад. Даже с обработкой мяча недочёты имеются. Про быстрые рывки по левому флангу со смещением в центр в его случае можно забыть. В забегах против Мбаппе/Винисиуса/Родриго у Херарда тоже шансов немного.
С «Мальоркой» слева в защите сыграл Форт, причём на хорошем уровне. Но там и уровень сопротивления был низким, и ему всё же гораздо привычнее действовать справа. Данная позиция в любом случае станет самой уязвимой.
Кстати. Cadena COPE написала, что полностью восстановился тер Штеген. Только пока «перекура» для Щенсного всё равно ждать не стоит — возвращение немца состоится в начале мая.
У «Реала» тоже беда с левым флангом обороны
«Камавинга и Алаба получили мышечные повреждения. Маловероятно, что они успеют восстановиться к финалу Кубка. Фран Гарсия — единственная опция на позицию левого защитника», — неутешительный прогноз Карло Анчелотти.
Фран редко начинает важные матчи в старте. В Лиге чемпионов, например, тренерский штаб доверился ему с первых минут лишь один раз. Справится ли он с Ямалем? Есть большие сомнения. Да и правый край обороны давно обнажён. Там, скорее всего, выйдет Вальверде, однако в центре Феде сильно сподручнее. Что уж поделать, если только четверо футболистов «Реала» в нынешнем сезоне избежали повреждений: Асенсио, Гюлер, Модрич и Эндрик. Почему это относится ко второму и четвёртому, догадаться нетрудно. Доверие Анчелотти — не для всех.
Кстати, о Луке. Хорват не сыграл ни минуты с «Хетафе», поэтому весьма вероятен его моментальный выход в «класико». Для контроля мяча — в самый раз.
Скажется ли психологический груз на Мбаппе и Винисиусе?
Мбаппе наблюдал за матчем с «Хетафе» со стороны. Едва его выхватили камеры, по стадиону вместо аплодисментов раздался неодобрительный гул. Причины понятны: удаление в игре с «Алавесом», провал в противостоянии с «Арсеналом», да и в целом от Килиана болельщики явно ждали большего. Всё-таки так давно ждали его перехода. И всё равно подобная реакция удивляет. Во-первых, спад наблюдается далеко не только у него. Во-вторых, это дебютный сезон Мбаппе в Испании. Что ж, требовательная публика ждать не любит. Хватит ли у француза самообладания, чтобы вернуть её расположение?
Непростой период и у Винисиуса. Проигрыш «Золотого мяча» явно надломил Вини. За 27 матчей в 2025 году у него только 7+4. Про «ЗМ» в этом году не идёт и речи. Несмотря на это и чёрную полосу всей команды, по сообщениям многих известных инсайдеров, бразилец просит зарплату на уровне Криштиану Роналду в «Реале» — около € 30 млн в год с учётом всех бонусов. Только вот Криш заколачивал по 50+ голов за сезон и был одним из двух лучших игроков мира. Лучшим или нет, тут уж мнения разделяются. Что же Винисиус? Пусть этот вопрос останется риторическим.
Вдобавок, как указал The Athletic, вингер раздумывает над соблазнительным предложением из Саудовской Аравии. Ещё бы, когда тебе дают € 1 млрд за пятилетку. В истории спорта столь грандиозного оклада ни у кого не было. Как ни крути, контрактные вопросы отвлекают от основных обязанностей. Если ты, конечно, не Салах.
Случалось ли три подряд разгрома в «класико»?
Здесь же можно приписать и другой вопрос — сорвётся ли квадрупл «Барселоны»? Суперкубок Испании уже в кармане. В Ла Лиге есть четырёхочковый отрыв. В ЛЧ — впереди полуфинал с «Интером». Покорится ли Кубок Короля?
Как раз в Суперкубке «Барса» разгромила «Реал» (5:2). В первом круге Ла Лиги — аналогично (4:0). Три победы в «класико» подряд — совсем не новость. Только с апреля 2023-го по апрель 2024-го (4:0, 2:1, 4:1, 3:2) мадридцы добились четырёх. А прямо перед этим были три успеха «Барселоны» (3:1, 1:0, 2:1). Получается прямо цикличность.
Хорошо, допустим. Ну, а три разгрома подряд? Тут уже пришлось копнуть поглубже. В 1951-м «Реал» дважды подряд убедительно ответил на 1:7 и устроил 4:1, продолжив с 5:1. В середине 1930-х завершились с крупным перевесом пять встреч подряд, но там каталонцы разок разбавили мадридскую гегемонию — 0:4, 2:8, 5:0, 0:3, 0:3.
Так что насчёт трёх кряду разгромов в исполнении одного клуба? А не было ещё такого! Если «Реал» допустит это сейчас, столь позорный факт будут пересказывать наши правнуки. И правнуки правнуков.
Флик никогда не проигрывал финалы
Тренер каталонцев ранее шесть раз добирался до финалов. И каждый закончился его победой! С «Баварией» Ханс-Дитер взял в 2020-м Кубок Германии (4:2 с «Байером»), ЛЧ (1:0 с «ПСЖ»), Суперкубок УЕФА (2:1 с «Севильей») и Суперкубок Германии (3:2 с «Боруссией» Д). В 2021-м — клубный ЧМ (1:0 с «Тигрес»). Плюс был уже упомянутый финал Суперкубка Испании. Прервётся ли традиция?
Возможные скандалы с судейством и увольнением Анчелотти
Напоследок стоит упомянуть и нефутбольные вещи. Нехотя и совсем кратко. Возможно, это поможет им не случиться? Неделю назад Sky Sports выдал инсайд, якобы Анчелотти может покинуть «Реал» после финала Кубка в случае поражения. Откровенно говоря, похоже на бред. Только если мадридцы не устроятся на условные 1:10. Папа Карло вряд ли останется на следующий сезон, но уж нынешний ему отработать дадут. Хотя бы в знак уважения ко всему, чего он достиг в Мадриде. Да и кто прямо сейчас сорвётся в «Реал»? А какой смысл назначать временщика?
Слухи прокомментировал даже Флик: «У “Реала” невероятная команда и один из лучших тренеров в мире. Неприятно видеть то, что с ним происходит. Анчелотти выигрывал всё со многими клубами. Он настоящий джентльмен. Я испытываю к нему огромное уважение. В субботу мы сыграем с его “Реалом” в финале, и мне будет приятно с ним увидеться».
Другой момент — судейство. Клубное ТВ «Реала» и раньше поджигало инфопространство. Вот и перед финалом Кубка его ведущий, узнав о назначении Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, выступил с заявлением: «С баскским арбитром доля побед мадридского “Реала” составляет всего 64%. У “Барселоны” же — 81%. Невероятная разница. Добавим также, что команда Анчелотти выиграла только два из последних пяти матчей, когда этот судья находился на поле».
Давление на судей было, есть и будет. Это давно стало нормой. Тем не менее абсурдность аргументации поражает. Разве арбитра не могут назначать, если у соперника при нём больше побед? Что тогда делать, к примеру, оппонентам «Зенита», «Баварии» и «ПСЖ»? Постоянно приглашать судью-новичка? Остаётся верить, что красивый футбол затмит всё остальное.
Георгий Илющенко