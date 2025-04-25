«Это не футбол, это захват власти». Глава Ла Лиги обрушился с критикой на президента «Реала»

Он не протестует, он давит. Он не жалуется, он угрожает. Он не возражает, он наказывает. Он не хочет улучшать футбол, он хочет свой футбол. И самое худшее не то, что он пытается это делать, а то, что есть множество людей, которые позволяют, потворствуют и помогают ему в этом".