«Это не футбол, это захват власти». Глава Ла Лиги обрушился с критикой на президента «Реала»

За день до матча «Реал» отменил тренировку, пресс-конференцию и прочие мероприятия, запланированные на пятницу. Также в СМИ появились сообщения о том, что мадридский клуб рассматривает возможность бойкотировать матч. Позже «Реал» опубликовал заявление, в котором возмутился словами одного из судей матча против «Барсы» с обещаниями «принять серьезные меры» из-за ролика клубного ТВ «Реала» с разбором ошибок главного арбитра финала Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.
«Это не футбол, это захват власти, — пишет Тебас на своей официальной странице в соцсети. — Ему (вероятно, речь о президенте “Реала” Флорентино Пересе — прим. Sport24) не нравится Тебас, потому что не делает то, чего он хочет.
Ему не нравится [глава УЕФА] Чеферин, потому что не делает то, чего он хочет.
Ему не нравится [глава RFEF] Лузан, потому что не делает то, чего он хочет.
Ему не нравятся комментаторы, потому что не говорят то, чего он хочет.
Они не хотят идти вперед с реформой судейства, потому что это не то, чего бы ему хотелось.
И теперь, после заявления судей, которые устали от постоянных преследований со стороны Real Madrid TV, он отвечает так, как умеет:
Он отменяет пресс-конференцию, он отменяет тренировку, он игнорирует мероприятие, посвященные финалу Кубка, он сливает информацию о том, что не будет принимать участие в финале.
Он не протестует, он давит. Он не жалуется, он угрожает. Он не возражает, он наказывает. Он не хочет улучшать футбол, он хочет свой футбол. И самое худшее не то, что он пытается это делать, а то, что есть множество людей, которые позволяют, потворствуют и помогают ему в этом".