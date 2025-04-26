В «Реале» опровергли информацию о возможном бойкоте финала Кубка Испании

Ранее о том, что финал состоится, заявил глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан. По данным AS, он прервал официальный ужин ради разговора с представителями «Реала», в частном порядке признал неуместность комментариев судей и гарантировал, что один из них больше не будет работать на матчах чемпионата Испании с участием мадридской команды до конца сезона.