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Клубное телевидение «Реала» опубликовала заявление после обвинений арбитров

Клубное телевидение мадридского «Реала» после слов судей финала Кубка Испании заявило, что «футбол станет чище, когда нынешних арбитров не будет». Об этом сообщает As.

Источник: AP 2024

«Как такое возможно, что Де Бургос Бенгоэчеа, который является международным арбитром с 2017 года, до сих пор не судил ни одного важного матча? Футбол станет чище, когда нынешних арбитров не будет. То, что делает ТВ “Реала”, подпадает под свободу выражения мнений», — заявили на телеканале.

Ранее «Реал» отменил тренировку перед финалом Кубка Испании, а также назначенный на этот матч Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал на пресс-конференции.

24 апреля ведущие клубного телевидения «Реала» раскритиковали выбор арбитра на решающий матч. Бенгоэчеа обвинили в том, что при его судействе «Реал» выступает хуже, чем «Барселона», а также что из-за, по мнению, его работы на VAR мадридцы не смогли обыграть «Атлетико» в февральской игре.

Финал Кубка Испании состоится 26 апреля в Севилье. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.