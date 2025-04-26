Клубное телевидение «Реала» опубликовала заявление после обвинений арбитров

«Как такое возможно, что Де Бургос Бенгоэчеа, который является международным арбитром с 2017 года, до сих пор не судил ни одного важного матча? Футбол станет чище, когда нынешних арбитров не будет. То, что делает ТВ “Реала”, подпадает под свободу выражения мнений», — заявили на телеканале.