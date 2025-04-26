Клубное телевидение «Реала» опубликовала заявление после обвинений арбитров

«Как такое возможно, что Де Бургос Бенгоэчеа, который является международным арбитром с 2017 года, до сих пор не судил ни одного важного матча? Футбол станет чище, когда нынешних арбитров не будет. То, что делает ТВ “Реала”, подпадает под свободу выражения мнений», — заявили на телеканале.
Ранее «Реал» отменил тренировку перед финалом Кубка Испании, а также назначенный на этот матч Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал на пресс-конференции.
24 апреля ведущие клубного телевидения «Реала» раскритиковали выбор арбитра на решающий матч. Бенгоэчеа обвинили в том, что при его судействе «Реал» выступает хуже, чем «Барселона», а также что из-за, по мнению, его работы на VAR мадридцы не смогли обыграть «Атлетико» в февральской игре.
Финал Кубка Испании состоится 26 апреля в Севилье. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.