«Атлетико» раскритиковал «Реал»: «Прекратите порочить имидж испанского футбола»

Накануне финальной встречи мадридский «Реал» внезапно отменил запланированные на пятницу тренировку, пресс-конференцию и другие медиа-активности. В СМИ начали циркулировать слухи о возможном бойкоте игры со стороны клуба.
Вскоре после этого «Реал» выступил с официальным заявлением, выразив недовольство в адрес одного из арбитров предстоящего матча против «Барселоны». Клуб также сообщил о намерении «принять серьезные меры» в связи с видеоаналитикой, опубликованной на клубном телевидении, в котором разбирались спорные решения главного судьи финала — Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.
Мадридский «Атлетико» выступил с резким заявлением в адрес «Реала»: «Это невыносимо. Прекратите порочить имидж испанского футбола».
Матч «Барселона» — «Реал» пройдет в Севилье, на стадионе «Олимпико де Севилья-Ла Картуха». Начало — в 22:00 мск.