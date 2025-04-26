«Атлетико» раскритиковал «Реал»: «Прекратите порочить имидж испанского футбола»

Вскоре после этого «Реал» выступил с официальным заявлением, выразив недовольство в адрес одного из арбитров предстоящего матча против «Барселоны». Клуб также сообщил о намерении «принять серьезные меры» в связи с видеоаналитикой, опубликованной на клубном телевидении, в котором разбирались спорные решения главного судьи финала — Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.