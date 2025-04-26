Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Атлетико» раскритиковал «Реал»: «Прекратите порочить имидж испанского футбола»

Мадридский «Атлетико» не стал молчать после всего, что произошло в преддверии финала Кубка Испании. В субботу, 26 апреля, «Реал» встретится с «Барселоной».

Источник: Sport24

Накануне финальной встречи мадридский «Реал» внезапно отменил запланированные на пятницу тренировку, пресс-конференцию и другие медиа-активности. В СМИ начали циркулировать слухи о возможном бойкоте игры со стороны клуба.

Вскоре после этого «Реал» выступил с официальным заявлением, выразив недовольство в адрес одного из арбитров предстоящего матча против «Барселоны». Клуб также сообщил о намерении «принять серьезные меры» в связи с видеоаналитикой, опубликованной на клубном телевидении, в котором разбирались спорные решения главного судьи финала — Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

Мадридский «Атлетико» выступил с резким заявлением в адрес «Реала»: «Это невыносимо. Прекратите порочить имидж испанского футбола».

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет в Севилье, на стадионе «Олимпико де Севилья-Ла Картуха». Начало — в 22:00 мск.