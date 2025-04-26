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«Челси» обыграл «Эвертон» в матче чемпионата Англии

Гол Джексона принес «Челси» победу над «Эвертоном» в матче чемпионата Англии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Челси» обыграл «Эвертон» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол на 27-й минуте забил Николас Джексон.

«Челси» набрал 60 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, «Эвертон» (38 очков) располагается на 13-й позиции.

Челси
1:0
Первый тайм: 1:0
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 34
26.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Дэвид Мойес
Голы
Челси
Николас Джексон
(Энцо Фернандес)
27′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
20
Коул Палмер
90′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
45
Ромео Лавиа
67′
24
Рис Джеймс
11
Нони Мадуэке
78′
19
Джейдон Санчо
15
Николас Джексон
90′
32
Тайрик Джордж
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
16
Абдулай Дукуре
27
Идрисса Гей
37
Джеймс Гарнер
2
Натан Паттерсон
64′
18
Эшли Янг
10
Илиман Ндиай
46′
24
Карлос Алькарас
11
Джек Харрисон
64′
7
Дуайт Макнейл
14
Бету
64′
17
Юссеф Шермити
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
2
11
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти