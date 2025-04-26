«Челси» обыграл «Эвертон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Челси» обыграл «Эвертон» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол на 27-й минуте забил Николас Джексон.
«Челси» набрал 60 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, «Эвертон» (38 очков) располагается на 13-й позиции.
Футбол, Англия, Тур 34
26.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Дэвид Мойес
Голы
Челси
Николас Джексон
(Энцо Фернандес)
27′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
20
Коул Палмер
90′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
45
Ромео Лавиа
67′
24
Рис Джеймс
11
Нони Мадуэке
78′
19
Джейдон Санчо
15
Николас Джексон
90′
32
Тайрик Джордж
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
16
Абдулай Дукуре
27
Идрисса Гей
37
Джеймс Гарнер
2
Натан Паттерсон
64′
18
Эшли Янг
10
Илиман Ндиай
46′
24
Карлос Алькарас
11
Джек Харрисон
64′
7
Дуайт Макнейл
14
Бету
64′
17
Юссеф Шермити
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
2
11
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти