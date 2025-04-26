«Ипсвич» проиграл «Ньюкаслу» и вылетел из АПЛ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Ньюкасл Юнайтед» на своем поле разгромил «Ипсвич Таун» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Александер Исак (45+4, пенальти), Дэн Берн (56) и Уильям Осула (80).
«Ньюкасл» вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 62 очка и опередив «Манчестер Сити» (61). «Ипсвич» (21 очко) потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ, команда идет на 18-й позиции с 21 очком. Ранее вылет из премьер-лиги оформили «Лестер» и «Саутгемптон».
Результаты других матчей:
«Брайтон» — «Вест Хэм» — 3:2;
«Вулверхэмптон» — «Лестер» — 3:0;
«Саутгемптон» — «Фулхэм» — 1:2.
Эдди Хау
Киран Маккенна
Александр Исак
45+4′
Дэн Берн
(Киран Триппьер)
56′
Уильям Осула
(Киран Триппьер)
80′
22
Ник Поуп
2
Киран Триппьер
21
Валентино Ливраменто
33
Дэн Берн
44′
8
Сандро Тонали
39
Бруну Гимарайнс
5
Фабиан Шер
83′
4
Свен Ботман
28
Джозеф Уиллок
67′
67
Льюис Майли
11
Харви Барнс
77′
9
Каллум Уилсон
14
Александр Исак
77′
18
Уильям Осула
23
Джейкоб Мерфи
67′
10
Энтони Гордон
31
Алекс Палмер
6
Люк Вулфенден
15
Кэмерон Берджесс
18
Бен Джонсон
30′
37′
24
Джейкоб Гривз
63′
26
Дара О`Ши
5
Сэм Морси
9
Хулио Энкисо
71′
10
Конор Чаплин
14
Джек Тэйлор
86′
25
Массимо Луонго
19
Лиам Делап
44′
71′
27
Джордж Херст
47
Джек Кларк
40′
44
Бен Годфри
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
2
9
Фолы
9
4
Офсайды
0
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти