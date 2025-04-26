«Ипсвич» проиграл «Ньюкаслу» и вылетел из АПЛ

«Ньюкасл» вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 62 очка и опередив «Манчестер Сити» (61). «Ипсвич» (21 очко) потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ, команда идет на 18-й позиции с 21 очком. Ранее вылет из премьер-лиги оформили «Лестер» и «Саутгемптон».