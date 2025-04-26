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«Ипсвич» проиграл «Ньюкаслу» и вылетел из АПЛ

Ипсвич проиграл Ньюкаслу и лишился шансов на сохранение прописки в АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Ньюкасл Юнайтед» на своем поле разгромил «Ипсвич Таун» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Александер Исак (45+4, пенальти), Дэн Берн (56) и Уильям Осула (80).

«Ньюкасл» вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 62 очка и опередив «Манчестер Сити» (61). «Ипсвич» (21 очко) потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ, команда идет на 18-й позиции с 21 очком. Ранее вылет из премьер-лиги оформили «Лестер» и «Саутгемптон».

Результаты других матчей:

«Брайтон» — «Вест Хэм» — 3:2;

«Вулверхэмптон» — «Лестер» — 3:0;

«Саутгемптон» — «Фулхэм» — 1:2.

Ньюкасл Юнайтед
3:0
Первый тайм: 1:0
Ипсвич
Футбол, Англия, Тур 34
26.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Киран Маккенна
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Александр Исак
45+4′
Дэн Берн
(Киран Триппьер)
56′
Уильям Осула
(Киран Триппьер)
80′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
22
Ник Поуп
2
Киран Триппьер
21
Валентино Ливраменто
33
Дэн Берн
44′
8
Сандро Тонали
39
Бруну Гимарайнс
5
Фабиан Шер
83′
4
Свен Ботман
28
Джозеф Уиллок
67′
67
Льюис Майли
11
Харви Барнс
77′
9
Каллум Уилсон
14
Александр Исак
77′
18
Уильям Осула
23
Джейкоб Мерфи
67′
10
Энтони Гордон
Ипсвич
31
Алекс Палмер
6
Люк Вулфенден
15
Кэмерон Берджесс
18
Бен Джонсон
30′
37′
24
Джейкоб Гривз
63′
26
Дара О`Ши
5
Сэм Морси
9
Хулио Энкисо
71′
10
Конор Чаплин
14
Джек Тэйлор
86′
25
Массимо Луонго
19
Лиам Делап
44′
71′
27
Джордж Херст
47
Джек Кларк
40′
44
Бен Годфри
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
2
9
Фолы
9
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти