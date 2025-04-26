«Кристал Пэлас» впервые с 2016 года вышел в финал Кубка Англии по футболу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» в полуфинале Кубка Англии по футболу.
Встреча прошла в Лондоне не стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 3:0 в пользу столичного клуба. Голом отметился Эберечи Эзе (31-я минута) и дубль оформил Исмаила Сарр (58, 90+4). На 54-й минуте пенальти не реализовал форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета.
«Кристал Пэлас» за свою историю дважды играл в финале Кубка Англии (1990, 2016), но ни разу не выигрывал трофей. В решающем матче Кубка Англии команда сыграет с победителем встречи между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».