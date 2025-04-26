«Кристал Пэлас» впервые с 2016 года вышел в финал Кубка Англии по футболу

«Кристал Пэлас» за свою историю дважды играл в финале Кубка Англии (1990, 2016), но ни разу не выигрывал трофей. В решающем матче Кубка Англии команда сыграет с победителем встречи между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».