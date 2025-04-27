«Аль-Наср» Роналду вышел в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов

Встреча в Джидде завершилась со счетом 4:1 в пользу «Аль-Насра», у которого отличились Джон Дуран (27-я и 49-я минуты), Садио Мане (31) и Криштиану Роналду (38). В составе японской команды забил Кота Ватанабэ (53), который на 73-й минуте покинул поле после второй желтой карточки.