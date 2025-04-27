«Реал» убили в ЛЧ. А теперь Мадрид проиграл «Барсе» в финале Кубка Испании

«Барселона» обыграла в дополнительное время «Реал» и в 32-й раз в своей истории стала обладателем Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт — о главных событиях грандиозного противостояния в Севилье, заслуженном триумфе каталонцев и очередном провале мадридцев в тяжелейшем сезоне-2024/25.
Скандал перед «Эль-Класико»
После великолепного прошлого сезона «сливочные» угодили в крутое пике. Даже долгожданный приход Килиана Мбаппе не спас от кризиса — сейчас команда Карло Анчелотти похожа на блеклую тень себя же образца весны-2024. Проблемы на внутренней арене (второе место в Ла Лиге и отставание от «Барсы» на четыре очка плюс поражение каталонцам в Суперкубке Испании со счетом 2:5) дополнила катастрофа в Лиге чемпионов, где действующие победители главного клубного турнира Европы «отлетели» на стадии четвертьфинала от лондонского «Арсенала», пропустив пять раз за две встречи.
Есть ли возможность спасти сезон? Да. Попробовать побороться за золото чемпионата и победить «Барселону» в финале Кубка… Которого, как показалось, и вовсе могло не быть, откажись «Реал» от участия в сегодняшнем матче. Ситуация накалилась до предела после того, как «Реал» на клубном ТВ выразил недовольство выбором главным судьей Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и арбитра VAR на финал Кубка Испании. Первый жестко ответил гранду, а последний — Гонсалес Фуэретес — разрыдался на пресс-конференции после «наезда», что еще больше взбесило «сливочных». Накануне мадридцы демонстративно пропустили общение со СМИ и официальную тренировку.
Впрочем, в пятницу вечером мадридцы выступили с официальным заявлением, снова раскритиковав судей, но подтвердив участие в решающем матче Кубка.
Короли уже не те?
Что бросилось в глаза на первых минутах «Эль-Класико»? Отсутствие Мбаппе, который остался в запасе из-за недостаточного восстановления после повреждения. У «Барселоны» же не было Роберта Левандовского, которого «выкосила» травма… Зато все взгляды приковывала желтая голова Ламина Ямаля. Юный испанец в лучших традициях Дэвида Бекхэма накануне тренировался в шапке, а сегодня вышел на поле с сомнительными переменами в имидже. Чемпион Европы перекрасился в блонд.
А ведь поначалу только и оставалось наблюдать за новой прической звезды каталонцев. Как и в субботнем дерби «Спартак» — ЦСКА, испанские команды не неслись вперед — первый по-настоящему опасный момент пришлось ждать аж 20 минут. После подачи в штрафную «Реала» Жюль Кунде выпрыгнул выше всех, однако голкипер «Реала» Тибо Куртуа вытащил из-под перекладины. Но на 28-й минуте высоченный бельгиец не выручил: Ямаль с правого фланга вошел в штрафную после стремительной атаки и покатил на другого талантливого испанца Педри, который уверенно расстрелял ворота мадридцев и открыл счет. И сравнять бы «Реалу» через семь минут, однако Джуд Беллингем залез в офсайд, и гол был заслуженно отменен.
Прямо перед перерывом «Реалу» повезло. После навеса с углового от Дани Ольмо мяч как будто никого не задел… И попал в штангу! Два безответных мяча точно похоронили бы интригу. А так 1:0 и все шансы отыграться во второй половине встречи (в добавленное время счет 1:1 мог сделать Винисиус, но все испортило положение «вне игры»).
Выход Мбаппе все изменил
После отдыха на поле будто появились другие команды. Лавина из опасных моментов взвинтила темп финала — «Эль-Класико» засияло. Проводящий лучший сезон в карьере Рафинья и изматывающий оборону «сливочных» Ямаль не смогли огорчить Куртуа, плюс Ламин после контратаки не попал в дальний угол. «Реал» отвечал даже жестче: убойнейшие хайлайты организовали Мбаппе и Винисиус, однако оба раза в игру классно вступал вратарь-курильщик Войцех Щенсный. Все эти моменты уложились в девять минут.
«Реал» продолжал наваливаться на ворота польского голкипера. Отлично влился в игру вышедший на замену Лука Модрич, один из самых опытных футболистов в нынешнем составе «королевского клуба». Пылал в огне Мбаппе, за фол на котором «Реал» требовал удаление Френки де Йонга. Судья Бенгоэчеа на прессинг «сливочных» не обратил внимания, показав нидерландцу желтую и назначив штрафной… А Килиан его реализовал! На 70-й минуте после удара победителя российского ЧМ-2018 мяч от штанги нырнул в ворота — еще никогда Мбаппе не забивал прямым ударом со штрафного.
Француз вернул «Реал» в игру. А на 74-й мог и вовсе мог оформить дубль, не накрой его Пау Кубарси после сольного прохода Винисиуса… Что ж, не получилось у одного француза — удалось другому. После подачи с углового Орельен Тчуамени забил, и игра перевернулась с ног на голову.
Фантастическая концовка…
«Барса» сразу же пошла на штурм. После крученого удара от Ольмо во всей красе проявил себя Куртуа. Чьей длины рук и ног при выходе один на один Феррана Торреса не хватило для того, чтобы спасти «Реал» от второго гола. Игрок каталонцев на скорости обыграл вратаря, а Антонио Рюдигер своего кипера подстраховать не успел — 2:2 и безумие на скамейке «сине-гранатовых».
Несмотря на второй гол, «Барселона» продолжила атаковать. Однако не без проблем, но «Реал» выстоял. Судья, так критикуемый мадридцами, даже отменил пенальти на Рафинье, который симулировал во время падения у ворот «Реал» и в итоге получил «горчичник» за актерское мастерство.
…и никакой серии пенальти!
Старт дополнительного времени в финале Кубка Испании запомнился кривым выстрелом Браима Диаса из отличной позиции и взаимными выпадами, не доходившими до ударов. Команды заметно подустали, все чаще игра сводилась к перепасовке в центре поля. Самым же опасным моментом в первом компенсированном тайме было свидание Торреса с Куртуа — бельгиец даже не прыгнул, пока мяч катился рядом со штангой. Потом Ферран еще и в оффсайд залез… А Фермин Лопес Мартин чуть не перебросил потерявшего ворота Тибо.
И пока затихшие трибуны в Севилье готовились к серии пенальти, Кунде сделал счет 3:2. Ошибся Модрич на 116-й минуте! Хорват должен был развить атаку «Реала», а отдал отвратительную передачу, которую перехватил соперник и издали зарядил в дальний угол. Так легенда мадридцев стал антигероем финала и, похоже, подписал приказ об увольнении Карло Анчелотти. Как пишут испанские СМИ, после третьего поражения кряду в официальных матчах с «Барсой» итальянцу точно укажут на дверь.
И пока кидавшийся льдом и за это получивший красную Рюдигер рвался со скамейки запасных выяснить отношения с судьями, каталонцы праздновали начало похода за треблом. Кубок страны уже в их руках — впереди у непобежденного в финалах тренера Ханса-Дитера Флика (пять во главе «Баварии», два с «Барсой») и его банды решающие туры в Ла Лиге и полуфинал Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».