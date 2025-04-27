«Реал» убили в ЛЧ. А теперь Мадрид проиграл «Барсе» в финале Кубка Испании

А ведь поначалу только и оставалось наблюдать за новой прической звезды каталонцев. Как и в субботнем дерби «Спартак» — ЦСКА, испанские команды не неслись вперед — первый по-настоящему опасный момент пришлось ждать аж 20 минут. После подачи в штрафную «Реала» Жюль Кунде выпрыгнул выше всех, однако голкипер «Реала» Тибо Куртуа вытащил из-под перекладины. Но на 28-й минуте высоченный бельгиец не выручил: Ямаль с правого фланга вошел в штрафную после стремительной атаки и покатил на другого талантливого испанца Педри, который уверенно расстрелял ворота мадридцев и открыл счет. И сравнять бы «Реалу» через семь минут, однако Джуд Беллингем залез в офсайд, и гол был заслуженно отменен.