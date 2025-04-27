«Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Орландо» в матче МЛС

Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей забивали Луис Мурьель, Алекс Фриман и Марко Пашалич.
В составе «Атланты» в стартовом составе вышел российский полузащитник Алексей Миранчук и провёл на поле все 90 минут.
«Орландо» одержал первую победу после трёх ничьих кряду со счётом 0:0. «Атланта», в свою очередь, продлила серию поражений до трёх матчей.
В следующем матче «Орландо» встретится с «Чикаго Файр», а «Атланта» сыграет с «Нэшвиллом». Матчи пройдут 4 и 3 мая соответственно.