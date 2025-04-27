Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Орландо» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором Орландо Сити принимал Атланту Юнайтед.

Источник: Getty Images

Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Луис Мурьель, Алекс Фриман и Марко Пашалич.

В составе «Атланты» в стартовом составе вышел российский полузащитник Алексей Миранчук и провёл на поле все 90 минут.

«Орландо» одержал первую победу после трёх ничьих кряду со счётом 0:0. «Атланта», в свою очередь, продлила серию поражений до трёх матчей.

В следующем матче «Орландо» встретится с «Чикаго Файр», а «Атланта» сыграет с «Нэшвиллом». Матчи пройдут 4 и 3 мая соответственно.