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«Не стали препятствовать». Тренер «Атырау» объяснил, почему клуб решил помочь «Астане» в КПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Атырау» Куаныш Кабдулов прокомментировал решение клуба перенести домашний матч казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с «Астаной» на ближайшую дату. Изначально команды должны были встретиться в конце июля, но теперь сыграют 30 апреля.

Источник: ФК "Астана"

В ответе на вопрос корреспондента Vesti.kz Димаша Тулегенова, касательно того, не выгоднее было бы «Атырау» отказать «Астане» в переносе встречи, ведь команда и так идет на серии из поражений и занимает одну из последних позиций в КПЛ-2025, наставник нефтяников выразил свое личное мнение.

«После моего назначения произошел перенос матча с “Астаной”. Мы не стали препятствовать, потому что понимаем, что “Астана” будет бороться летом в еврокубках. Мы пошли навстречу. Да, я согласен, что мы могли бы отказать, и летом, в жару, “поймать” соперника. Но раз просит команда, которая будет защищать честь нашего, казахстанского, футбола — мы согласились», — сказал Кабдулов.

Отметим, что в субботу «Астана» нанесла «Атырау» поражение в домашнем матче шестого тура КПЛ (2:1). Теперь в среду, 30 апреля, команды сыграют вновь, но уже на поле подопечных Кабдулова. Ранее «Атырау» таким же образом пошел навстречу «Кайрату», проиграв алматинцам дважды (1:4, 0:4).

Добавим, что 37-летний специалист только на этой неделе приступил к работе в клубе, сменив на этом посту Константина Горовенко.