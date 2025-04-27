«Не стали препятствовать». Тренер «Атырау» объяснил, почему клуб решил помочь «Астане» в КПЛ

«После моего назначения произошел перенос матча с “Астаной”. Мы не стали препятствовать, потому что понимаем, что “Астана” будет бороться летом в еврокубках. Мы пошли навстречу. Да, я согласен, что мы могли бы отказать, и летом, в жару, “поймать” соперника. Но раз просит команда, которая будет защищать честь нашего, казахстанского, футбола — мы согласились», — сказал Кабдулов.