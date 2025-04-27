Рюдигеру может грозить до 12 матчей дисквалификации

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может получить дисквалификацию на срок от четырех до 12 матчей после удаления в финальном матче Кубка Испании по футболу против «Барселоны», сообщает AS.
В субботу «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2 и завоевала Кубок Испании. В компенсированное ко второму дополнительному тайму время замененный к тому моменту Рюдигер бросил посторонний предмет в сторону арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и получил красную карточку. Партнерам пришлось сдерживать немецкого футболиста, который кричал что-то арбитру и пытался прорваться на поле.
Согласно дисциплинарному кодексу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), за такое поведение Рюдигеру может грозить дисквалификация на срок от четырех до двенадцати матчей, которая будет распространяться на игры Ла Лиги. До конца чемпионата Испании сезона-2024/25 осталось провести пять туров. Таким образом Рюдигер может не сыграть с «Барселоной» 11 мая в рамках 35-го тура Ла Лиги и рискует пропустить остаток текущего сезона чемпионата Испании.
Также в конце финального матча Кубка красные карточки получили испанский вингер Лукас Васкес и английский полузащитник Джуд Беллингем. Им грозит отстранение до трех матчей, чье действие будет ограничено Кубком Испании.