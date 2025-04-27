Рюдигеру может грозить до 12 матчей дисквалификации

Согласно дисциплинарному кодексу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), за такое поведение Рюдигеру может грозить дисквалификация на срок от четырех до двенадцати матчей, которая будет распространяться на игры Ла Лиги. До конца чемпионата Испании сезона-2024/25 осталось провести пять туров. Таким образом Рюдигер может не сыграть с «Барселоной» 11 мая в рамках 35-го тура Ла Лиги и рискует пропустить остаток текущего сезона чемпионата Испании.