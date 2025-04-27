Ремонтада здорового человека. Гениальное «класико» в финале — заслуга «Реала» и Анчелотти

Мадрид опять проиграл «класико». Но в это раз — проиграл по-королевски. Дико обидное для «Реала» поражение, было потрачено очень много сил. Однако всё равно — спасибо «Реалу» за такой финал! «Барселоне», конечно, тоже. Но она в этом сезоне приучила к тому, что она прекрасна. А у «Реала» проблемы, он неустойчив. Он пытается себя найти и часто страдает в этих поисках. А тут он навязал «Барсе» свою игру и, пускай на коротком отрезке, тем не менее всё же её переиграл. Титула это не принесло, однако финал получился великий! В коллекцию!