Анчелотти назвал продолжение карьеры в «Реале» вопросом ближайших недель

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Барселоны» в финальном матче Кубка Испании по футболу заявил, что продолжение его карьеры в «королевском клубе» является вопросом ближайших недель.
В субботу «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2 и завоевала Кубок Испании.
«Это была хорошая игра, мы хорошо боролись. Первый тайм был сложнее, но во втором мы были лучше. Игра была под нашим контролем, но во втором голе соперники забросили мяч нам за спину, и ситуация усложнилась. Команда была близка к победе, мы должны были продолжать бороться. Мне не в чем упрекнуть игроков. Если бы мы победили, это не было бы сенсацией, потому что во втором тайме мы были лучше соперника», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».
Ранее СМИ сообщали, что Анчелотти может покинуть «Реал» после финала Кубка Испании, несмотря на действующий до июня 2026 года контракт. Комментируя свое будущее, итальянец сообщил: «Я могу продолжить работу, а могу уйти. Это будет вопрос ближайших нескольких недель».
Также итальянец отказался комментировать работу арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, который в конце матча показал красные карточки Антонио Рюдигеру, Лукасу Васкесу и Джуду Беллингему.