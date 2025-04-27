Анчелотти назвал продолжение карьеры в «Реале» вопросом ближайших недель

«Это была хорошая игра, мы хорошо боролись. Первый тайм был сложнее, но во втором мы были лучше. Игра была под нашим контролем, но во втором голе соперники забросили мяч нам за спину, и ситуация усложнилась. Команда была близка к победе, мы должны были продолжать бороться. Мне не в чем упрекнуть игроков. Если бы мы победили, это не было бы сенсацией, потому что во втором тайме мы были лучше соперника», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».