Флик победил во всех семи финалах в своей карьере в качестве тренера

Возглавляя «Баварию», Флик выиграл Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Минувшим летом 60-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Барселоны», вместе с которой он завоевал Кубок и Суперкубок Испании.