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«Игрока “Реала” отстранили бы за это». Ямаля обвинили в неуважении к королю Испании

17-летнего крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля обвинили в проявлении неуважения к королю Испании Филиппу VI, присутствовавшему на награждении после финального матча Кубка Испании между сине-гранатовыми и мадридским «Реалом» (3:2 д.в.).

Источник: Getty Images

У пользователей в соцсетях вызвало недовольство, что во время приветствия королём Испании Ямаля 17-летний футболист был в двух парах солнцезащитных очков, а также в надетой задом наперёд футболке. Также болельщикам не понравился неформальный жест, которым вингер «Барселоны» поздоровался с Филиппом VI.

Фанаты «Барселоны» вывесили флаг «Арсенала» в матче с «Реалом»:

  • «Отсутствие уважения», — написал один из пользователь в соцсети Х (ранее Twitter).

  • «Игрок мадридского “Реала” был бы дисквалифицирован за такое», — иронично отметил другой пользователь соцсети.