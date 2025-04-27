Два гола за четыре минуты и VAR решили исход матча в КПЛ-2025

На 70-й минуте «Кызылжар» получил право на пенальти. Сенин Себай не смог реализовать 11-метровый, однако был первым на добивании и вывел команду вперед. Спустя четыре минуты Дарко Зорич удвоил преимущество номинальных хозяев.