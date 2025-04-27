Два гола за четыре минуты и VAR решили исход матча в КПЛ-2025

Встреча команд прошла на «Тобол Арена» в Костанае. Это связано с тем, что основной стадион петропавловского клуба находится на реконструкции.
В первом тайме командам отличиться не удалось. После перерыва первым забил «Кайсар» (63-я минута), однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.
На 70-й минуте «Кызылжар» получил право на пенальти. Сенин Себай не смог реализовать 11-метровый, однако был первым на добивании и вывел команду вперед. Спустя четыре минуты Дарко Зорич удвоил преимущество номинальных хозяев.
Однако на 81-й минуте «Кайсар» один мяч отыграл — отличился Карам Султанов. Но на больше «волков» не хватило.
Как итог, 2:1 в пользу петропавловцев.
Благодаря этой победе «Кызылжар» набрал восемь очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице КПЛ. У «Кайсара» осталось три балла и 11-я строчка.