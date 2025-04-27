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«Кайрат» обыграл «Тобол» и упрочил лидерство в КПЛ-2025

Завершился матч шестого тура чемпионата Казахстана по футболу, в котором алматинский «Кайрат» принимал костанайский «Тобол», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Встреча команд прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 2:1. Уже на четвертой минуте игры Валерий Громыко вывел «Кайрат» вперед. На 32-й минуте алматинцы получили право на 11-метровый, однако Георгий Зария не реализовал пенальти.

После перерыва «Кайрат» удвоил преимущество — на 61-й минуте отличился Жоржиньо, которому ассистировал 16-летний Дастан Сатпаев.

На 79-й минуте «Тобол» один мяч отыграл — гол забил Александр Зуев. Но на большее у костанайцев времени не хватило.

Благодаря этой победе «Кайрат» набрал 17 очков и упрочил лидерсто в турнирной таблице, оторвавшись на три балла от «Астаны». У «Тобола» осталось 11 баллов и пятая строчка.

Кайрат
2:1
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
Футбол, Казахстан, 6-й тур
27.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
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