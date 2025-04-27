«Кайрат» обыграл «Тобол» и упрочил лидерство в КПЛ-2025

Встреча команд прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 2:1. Уже на четвертой минуте игры Валерий Громыко вывел «Кайрат» вперед. На 32-й минуте алматинцы получили право на 11-метровый, однако Георгий Зария не реализовал пенальти.