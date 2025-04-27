«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче АПЛ с «Борнмутом»

В следующем туре «Борнмут» 3 мая сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» 4 мая в гостях встретится с «Брентфордом». 1 мая манкунианцы в Бильбао сыграют против испанского «Атлетика» в первом матче полуфинала Лиги Европы.