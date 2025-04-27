«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче АПЛ с «Борнмутом»

Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев на 23-й минуте отличился Антуан Семеньо. У манкунианцев гол забил Расмус Хёйлунд (90+6). На 70-й минуте футболист «Борнмута» Эванилсон получил красную карточку.
«Борнмут» (50 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» (39) располагается на 14-й строчке.
В следующем туре «Борнмут» 3 мая сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» 4 мая в гостях встретится с «Брентфордом». 1 мая манкунианцы в Бильбао сыграют против испанского «Атлетика» в первом матче полуфинала Лиги Европы.
Футбол, Англия, Тур 34
27.04.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Vitality Stadium
Главные тренеры
Андони Ираола
Рубен Аморим
Голы
Борнмут
Антуан Семеньо
(Эванилсон)
23′
Манчестер Юнайтед
Расмус Хейлунн
(Мануэль Угарте)
90+6′
Составы команд
Борнмут
13
Кепа Аррисабалага
2
Дин Хейсен
63′
3
Милош Керкез
15
Адам Смит
71′
27
Илья Забарный
12
Тайлер Адамс
21′
9
Эванилсон
68′
8
Алекс Скотт
72′
4
Льюис Кук
11
Данго Уаттара
90′
21
Дэниэл Джеббисон
19
Джастин Клюйверт
65′
72′
16
Маркус Таверньер
24
Антуан Семеньо
85′
5
Маркос Сенеси
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
79′
8
Бруну Фернандеш
9
Расмус Хейлунн
17
Алехандро Гарначо
3
Нуссаир Мазрауи
76′
56
Чидо Оби-Мартин
5
Харри Магуайр
66′
2
Виктор Линделеф
13
Патрик Доргу
57′
90′
14
Кристиан Эриксен
18
Каземиру
65′
7
Мэйсон Маунт
37
Кобби Майну
65′
25
Мануэль Угарте
Статистика
4
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
25
1
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
9
11
Фолы
12
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти