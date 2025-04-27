Жумаскалиев извинился за поражение «Тобола» от «Кайрата»

«В первую очередь хотел бы от лица команды и от себя лично извиниться перед болельщиками за результат. Потому что наши болельщики от нас ждут в каждом матче побед. И также хотел бы поблагодарить нашу команду, наших ребят за самоотдачу. Да, что-то не получалось, что-то получалось… Сегодня мы проиграли, проиграли действующему чемпиону. Но после этого поражения мы станем только сильнее», — сказал Жумаскалиев на пресс-конференции.
После этой игры «Тобол» с 11 очками остался на пятом месте в турнирной таблице, а «Кайрат» (17) упрочил лидерство.
Футбол, Казахстан, 6-й тур
27.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти