Жумаскалиев извинился за поражение «Тобола» от «Кайрата»

«В первую очередь хотел бы от лица команды и от себя лично извиниться перед болельщиками за результат. Потому что наши болельщики от нас ждут в каждом матче побед. И также хотел бы поблагодарить нашу команду, наших ребят за самоотдачу. Да, что-то не получалось, что-то получалось… Сегодня мы проиграли, проиграли действующему чемпиону. Но после этого поражения мы станем только сильнее», — сказал Жумаскалиев на пресс-конференции.