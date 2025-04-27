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Жумаскалиев извинился за поражение «Тобола» от «Кайрата»

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев прокомментировал итоги центрального матча шестого тура казахстанской премьер-лиги против алматинского «Кайрата» (1:2), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

«В первую очередь хотел бы от лица команды и от себя лично извиниться перед болельщиками за результат. Потому что наши болельщики от нас ждут в каждом матче побед. И также хотел бы поблагодарить нашу команду, наших ребят за самоотдачу. Да, что-то не получалось, что-то получалось… Сегодня мы проиграли, проиграли действующему чемпиону. Но после этого поражения мы станем только сильнее», — сказал Жумаскалиев на пресс-конференции.

После этой игры «Тобол» с 11 очками остался на пятом месте в турнирной таблице, а «Кайрат» (17) упрочил лидерство.

Кайрат
2:1
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
Футбол, Казахстан, 6-й тур
27.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
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