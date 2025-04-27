«Ливерпуль» — чемпион, хотя летом это казалось нереальным. Как так вышло?

Когда мы говорим о чемпионстве «Ливерпуля», необходимо отметить спад конкурентов. В первую очередь — «Сити». В АПЛ бывало такое, что команда набирает 97 очков за сезон, но остаётся второй. Как раз «Ливерпуль» об этом наслышан. Теперь же чемпион наберёт меньше (максимум — 94 очка). Впрочем, тот сезон был аномалией. Если посмотреть на все сезоны АПЛ при 38 турах, то средний показатель для чемпиона — 87,7 очка. У «Ливерпуля», судя по всему, будет больше. Спад «Сити» точно повлиял, но только им объяснять этот титул не стоит. Команда Слота в целом шла по вполне чемпионскому графику.