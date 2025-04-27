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«Ювентус» всухую обыграл «Монцу» и поднялся в зону ЛЧ

«Ювентус» выиграл у «Монцы» в матче 34-го тура Серии А.

Источник: Getty Images

Встреча прошла на стадионе «Альянц» и завершилась со счетом 2:0. У победителей по голу забили Николас Гонсалес и Рандаль Коло-Муани. Туринцы удержали победу, несмотря на удаление Кенана Йылдыза в первом тайме.

«Ювентус» поднялся на 4-е место в таблице чемпионата Италии с 62 очками. «Монца» идет на последнем месте с 15 очками, но еще не упустила теоретический шанс на спасение.

Ювентус
2:0
Первый тайм: 2:0
Монца
Футбол, Италия, Тур 34
27.04.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Игор Тудор
Алессандро Неста
Голы
Ювентус
Николас Гонсалес
(Ренату Вейга)
11′
Рандаль Коло Муани
(Кефрен Тюрам)
33′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
6
Ллойд Келли
12
Ренату Вейга
32′
15
Пьер Калюлю
5
Мануэль Локателли
10
Кенан Йылдыз
45+3′
16
Уэстон Маккенни
20
Рандаль Коло Муани
27
Андреа Камбьясо
58′
37
Николо Савона
59′
19
Кефрен Тюрам
58′
22
Тимоти Веа
11
Николас Гонсалес
74′
2
Алберту Кошта
87′
Монца
30
Стефано Турати
5
Лука Кальдирола
80′
13
Педру Перейра
75′
44
Андреа Карбони
87′
77
Георгиос Кирьякопулос
10
Джанлука Капрари
19
Самуэле Биринделли
63′
20
Омари Форсон
7
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
63′
37
Андреа Петанья
11
Гаэтано Кастровилли
74′
12
Стефано Сенси
42
Алессандро Бьянко
81′
80
Самуэле Виньято
47
Дани Мота
81′
84
Патрик Чурриа
Статистика
3
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
5
17
Фолы
5
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Перенцони
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти