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ПАОК с Чаловым обыграл «Панатинаикос» в чемпионате Греции

Футболисты ПАОКа нанесли поражение «Панатинаикосу» в 4-м туре плей-офф чемпионом греческой Суперлиги. Игра в Салониках завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Рэзвана Луческу.

Источник: Getty Images

На гол гостей в исполнении бывшего защитника «Локомотива» Тина Едвая хозяева ответили точными ударами Иоанниса Михайлидиса и Мохамеда Камара.

Форвард ПАОКа Федор Чалов начал игру в запасе и вышел на замену на 75-й минуте. Хавбек команды Магомед Оздоев пропустил матч из-за дисквалификации. Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин провел встречу на скамейке запасных.

ПАОК набрал 55 очков и поднялся в таблице на 3-е место. «Панатинаикос», которым руководит бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория, с 56 баллами идет на второй строчке.