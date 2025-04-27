ПАОК с Чаловым обыграл «Панатинаикос» в чемпионате Греции

На гол гостей в исполнении бывшего защитника «Локомотива» Тина Едвая хозяева ответили точными ударами Иоанниса Михайлидиса и Мохамеда Камара.
Форвард ПАОКа Федор Чалов начал игру в запасе и вышел на замену на 75-й минуте. Хавбек команды Магомед Оздоев пропустил матч из-за дисквалификации. Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин провел встречу на скамейке запасных.
ПАОК набрал 55 очков и поднялся в таблице на 3-е место. «Панатинаикос», которым руководит бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория, с 56 баллами идет на второй строчке.