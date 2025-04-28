Дубль Мактоминей принес «Наполи» победу над «Торино» в чемпионате Италии

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, дублем отметился Скотт Мактоминей (7-я и 41-я минуты).
«Наполи» с 74 очками возглавляет таблицу Серии А, опережая на три балла идущий следом «Интер». Команда Антонио Конте обеспечила себе место в основном этапе следующего сезона Лиги чемпионов.
В другом матче дня идущая третьей «Аталанта» сыграла дома вничью с «Лечче» (1:1).
Футбол, Италия, Тур 34
27.04.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Паоло Ваноли
Голы
Наполи
Скотт Мактоминай
7′
Скотт Мактоминай
41′
Составы команд
Наполи
1
Алекс Мерет
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
37
Леонардо Спинаццола
8
Скотт Мактоминай
21
Маттео Политано
4
Алессандро Буонджорно
64′
16
Рафа Марин
17
Матиас Оливера
86′
6
Билли Гилмор
68
Станислав Лоботка
86′
18
Джованни Симеоне
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
58′
15
Филип Биллинг
9
Ромелу Лукаку
86′
81
Джакомо Распадори
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
13
Гильермо Марипан
44′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
11
Эльиф Эльмас
22
Чезаре Казадеи
18
Че Адамс
5
Адам Масина
85′
4
Себастьян Валюкевич
23
Сауль Коко
68′
7
Янн Карамо
34
Кристиано Бираги
59′
20
Валентино Лазаро
90′
61
Адриен Тамез
46′
8
Иван Илич
53′
77
Кароль Линетти
59′
10
Никола Влашич
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
5
Фолы
13
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти