Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Реала»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Бывшие футболисты мадридского «Реала» Сантьяго Солари, Рауль и Альваро Арбелоа являются главными кандидатами на временное назначение на пост главного тренера «сливочных» после возможного ухода из команды итальянца Карло Анчелотти, сообщает ESPN.
Солари ныне занимает пост директора «Реала». Рауль возглавляет резервную команду «сливочных» «Кастилья», а Арбелоа тренирует «молодежку» (до 19 лет). Отмечается, что один из экс-футболистов «Реала» возглавит клуб на время клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня в США.
Ранее сообщалось, что Анчелотти по окончании сезона чемпионата Испании покинет должность главного тренера «Реала». После этого он возглавит сборную Бразилии. СМИ сообщали, что одним из кандидатов на место Анчелотти является бывший игрок «сливочных» Хаби Алонсо, который на данный момент возглавляет немецкий «Байер».
Анчелотти 65 лет, он возглавляет «Реал» с 2021 года, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под руководством итальянца «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза — чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира, а также Интерконтинентальный кубок.