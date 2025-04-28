Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Реала»

Анчелотти 65 лет, он возглавляет «Реал» с 2021 года, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под руководством итальянца «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза — чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира, а также Интерконтинентальный кубок.