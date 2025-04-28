Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал «Ливерпуль» чемпионом

Бывший игрой сборной Нидерландов Ян Эверс, который тренировал Слота в «Зволле», вспоминает: «Арне не был так знаменит, когда приехал в Англию. В то время я разговаривал с тремя или четырьмя английскими журналистами и сказал им: “Я уверен, что он лучший тренер, чем Клопп”. Они смотрели на меня как на идиота. Серьёзно, они думали, что я сумасшедший, сбежавший из палаты в фильме “Пролетая над гнездом кукушки”.