Талант из «Кайрата» получил предложения от ЦСКА и «Зенита». Куда ему лучше уйти?

Глава алматинского клуба Кайрат Боранбаев на днях подтвердил информацию о предложении по Орынбасару со стороны ЦСКА, но также добавил, что на столе также есть оффер от «Зенита».
«Да, у нас есть два предложения по этому игроку — от “Зенита” и ЦСКА. На данный момент мы ведем переговоры с клубами. Он очень молодой, очень талантливый футболист. Нам необходимо постепенно подготовить его к таким переходам. Нельзя его просто так продать. Это нужно, чтобы он смог играть в своем будущем клубе, а не сидеть на скамейке», — сказал Кайрат Советаевич в интервью Нурсултану Курману.
Пауза «Кайрата» по поводу будущего Орынбасара вполне понятная. «Зенит» и ЦСКА разные по своей идеологии клубы. Да, у алматинцев есть позитивный кейс с Нуралы Алипом. Но надо понимать, что Алип переезжал в Санкт-Петербург в качестве состоявшегося игрока в рамках Казахстана, выступавшего за сборную, завоевавшего титулы. В то время как Орынбасар пока не провел даже минуты за основной состав «Кайрата».
И если Даулет попадет в систему «Зенита», его шансы дорасти до основы «сине-бело-голубых» будут невелики, поскольку нынешний тренерский штаб почти не подпускает игроков из молодежного сектора в основную обойму (это касается даже местных воспитанников).
В то время как ЦСКА напротив клуб в последние годы доверяющий своей академии и частенько внедряет в основу футболистов из молодежной команды. Если говорить о перспективе заиграть в определенном клубе, то в ЦСКА у Орынбасара гораздо больше шансов, нежели в «Зените».
Конечно, важен фактор и внутренних коммуникаций. У «Кайрата» и «Зенита» крепкие, дружеские отношения и это может сыграть свою роль в переходе. Но так или иначе, сам переезд Орынбасара в одну из топ-команд РПЛ — это будет очередной факт успешной работы в детско-юношеском секторе со стороны «Кайрата».
Добавим, что по итогам сезона-2024 Даулет победил сразу в двух номинациях от QJ League: лучший игрок и лучший бомбардир, в возрастной категории до 17 лет. В 17 матчах прошлого сезона он оформил 28 голов и 14 голевых передач.
Кроме того, в середине марта форвард помог сборной Казахстана сверхуспешно стартовать в отборочном цикле к чемпионату Европы. С Грузией он организовал все три гола нашей команды — два мяча и ассист (3:0). А с Литвой оформил гол+пас, матч завершился со счетом 5:2.