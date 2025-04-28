Талант из «Кайрата» получил предложения от ЦСКА и «Зенита». Куда ему лучше уйти?

«Да, у нас есть два предложения по этому игроку — от “Зенита” и ЦСКА. На данный момент мы ведем переговоры с клубами. Он очень молодой, очень талантливый футболист. Нам необходимо постепенно подготовить его к таким переходам. Нельзя его просто так продать. Это нужно, чтобы он смог играть в своем будущем клубе, а не сидеть на скамейке», — сказал Кайрат Советаевич в интервью Нурсултану Курману.