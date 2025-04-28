Кварацхелия рассказал, как прошла адаптация в «ПСЖ»

Кварацхелия перешел в «ПСЖ» в январе из итальянского «Наполи» за 70 миллионов евро. Ранее грузинский футболист выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».
«Зимний трансфер — это всегда трудно. Ты приходишь в команду в середине сезона. Все сложно, времени на адаптацию очень мало. Но я считаю, что период адаптации прошел успешно — благодаря персоналу, тренерам, клубу и, конечно же, игрокам. Это очень важно — знать, что тебя принимают в команду, дают почувствовать, что ты уже давно ее часть. Они быстро приняли меня в свою семью, мне здесь комфортно, я чувствую себя счастливым, и это определенно помогает мне найти свое место на поле. С первых же минут я ощутил мощную поддержку болельщиков. Потом, когда вышел на поле, почувствовал себя одновременно счастливым и важным игроком», — цитирует Кварацхелию сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Здорово играть рядом с такими умелыми и быстрыми игроками, которые способны забивать голы и делать голевые передачи из ничего. Это определенно надо ценить. Всегда хорошо, когда внутри команды есть конкуренция, но мы больше сосредоточены на том, как сделать друг друга лучше. Это хорошо для команды, ведь каждый подталкивает друг друга. Это держит всех в тонусе. Когда вокруг себя видишь игроков высочайшего класса, ты естественным образом стремишься выкладываться по полной. Создать такую здоровую конкуренцию внутри команды непросто, поэтому здорово, что нам это удалось. У нас очень много качественных форвардов. Это делает нас одной из самых опасных команд в мировом футболе на сегодняшний день», — добавил Кварацхелия.