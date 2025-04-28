Кварацхелия рассказал, как прошла адаптация в «ПСЖ»

«Зимний трансфер — это всегда трудно. Ты приходишь в команду в середине сезона. Все сложно, времени на адаптацию очень мало. Но я считаю, что период адаптации прошел успешно — благодаря персоналу, тренерам, клубу и, конечно же, игрокам. Это очень важно — знать, что тебя принимают в команду, дают почувствовать, что ты уже давно ее часть. Они быстро приняли меня в свою семью, мне здесь комфортно, я чувствую себя счастливым, и это определенно помогает мне найти свое место на поле. С первых же минут я ощутил мощную поддержку болельщиков. Потом, когда вышел на поле, почувствовал себя одновременно счастливым и важным игроком», — цитирует Кварацхелию сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).