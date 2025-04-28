Футболистки «Динамо-БГУФК» выиграли шестой матч подряд в женском чемпионате Беларуси

Свою шестую викторию подряд действующие чемпионки страны одержали у себя дома, разгромив «ДЮСШ-ПолесГУ» со счетом 11:0. В этой встрече хет-трик оформила Ольга Капыша. Серебряные призеры спортсменки ФК «Минск» сегодня победили на своей арене брестское «Динамо» — 2:0. Обладательницы бронзы футболистки столичной «Зоркi-БДУ» уступили юниорской сборной Беларуси (U-19) — 0:1.