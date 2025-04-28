Футболистки «Динамо-БГУФК» выиграли шестой матч подряд в женском чемпионате Беларуси

Свою шестую викторию подряд действующие чемпионки страны одержали у себя дома, разгромив «ДЮСШ-ПолесГУ» со счетом 11:0. В этой встрече хет-трик оформила Ольга Капыша. Серебряные призеры спортсменки ФК «Минск» сегодня победили на своей арене брестское «Динамо» — 2:0. Обладательницы бронзы футболистки столичной «Зоркi-БДУ» уступили юниорской сборной Беларуси (U-19) — 0:1.
В Новополоцке дебютант турнира «Нафтан» одержал крупную победу над бобруйской «Белшиной» — 3:0. Футболистки «Гомеля» у себя дома разошлись миром с могилевским «Днепром» — 2:2.
Положение в группе лидеров: «Динамо-БГУФК» — 18 очков (6 матчей), «Витебск» — 14 (6), «Днепр» — 14 (6), «Минск» — 13 (6). Список лучших бомбардиров возглавляет Виктория Валюк («Минск»), забившая восемь мячей.