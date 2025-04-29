Невидимая революция Слота. Колонка Казанского — о чемпионстве «Ливерпуля»

Первым, кому позвонил Слот и пригласил в это путешествие, был Рубен Питерс. Ему 32. Магистр в области спортивных наук разработал систему периодизации нагрузок еще в Голландии. Благодаря научному методу в командах Слота (АЗ и «Фейеноорде») практически не было… травмированных игроков. Ключевой момент, когда речь идет о запредельном календаре в Англии. Слот всегда прислушивался к Питерсу. «Этому сегодня лучше не тренироваться, этому хватит и половины сессии. А этого джентльмена гонять до посинения». Травм «Ливерпуль», разумеется, не избежал. Отрезками приходилось жить без Алиссона, Собослаи, Трента и Жоты. Но глобальный кризис команда миновала. С учетом того, что главным игрокам красных ван Дейку и Салаху уже за 30, это становится едва ли не ключевым моментом чемпионского сезона.