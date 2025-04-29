Невидимая революция Слота. Колонка Казанского — о чемпионстве «Ливерпуля»

Учитель математики из городка Шеффилд Том Брамалл не знал, что он всемогущ. Только его решение сдерживало толпу. Только его жест контролировал эмоции людей на всей планете. Когда Том предпочел карьеру футбольного судьи учительской, он и представить себе не мог, что когда-нибудь изменит жизнь миллионов.
В воскресенье на легендарном стадионе «Энфилд» все ждали только его. На игру смотреть не было смысла. Там «Ливерпуль» раскрошил «Тоттенхэм» 5:1. А вот Том… Он дал игре четыре минуты. В это добавленное время Брамалл успел показать две желтые карточки, поговорить… И все тянул-тянул. На бровке уже обнимались, на трибунах ревели от счастья… А он ждал и заставлял ждать других. Ровно 4 минуты и 4 секунды. Все смотрели на него. Когда Брамалл поднес свисток к своим губам, раздался оглушительный рев.
Во всех точках географии болельщики «Ливерпуля» стали самыми счастливыми на земле. То, о чем так долго говорили красные, свершилось!
В 20-й раз в истории «Ливерпуль» стал лучшей командой Англии. Весь город превратился в огромную вечеринку. На недели вперед.
Пять лет назад, когда Юрген Клопп прервал ожидания титула длиной в 30 лет, улицы были пустыми. По ним одиноко шлялся ковид. Праздник в маске на пустом стадионе выглядел сюрреалистичным. Сейчас компенсация. За тот год, за тот праздник. С умножением на удивительное чемпионство нынешнего сезона.
Победа «Ливерпуля» не сенсация по шкале «Лестера». Но год назад предполагать, что так все закончится, было наивно. «Сити» и «Арсенал» до последней недели разыгрывали между собой титул. Казалось, гонка двух команд повторится. Им будут мешать, но не конкурировать. Тем более «Ливерпуль».
Юрген Клопп был самым успешным тренером последних декад в этом клубе. После девяти лет управления, довольно большой срок сейчас, кризис нового руководства неизбежен. Сравнения, ожидания, отношения с командой — неполный набор, с которым сталкивается новый «рулевой». К его выбору отнеслись максимально серьезно.
Американские боссы клуба из компании FSG запустили целую цепь событий. Они уговорили вернуться на пост управляющего Майкла Эдвардса. Эдвардс собрал с Клоппом команду, выигравшую чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Он считал, что все сказал, и ушел в нейтральные воды бизнес-консалтинга.
Перестройка клуба его неожиданно заинтересовала. Затем уже Эдвардс переманил на должность спортивного директора Ричарда Хьюза. Он сидел себе спокойно в курортном Борнмуте, довольный собой. Именно Хьюз договорился о переезде на остров испанца Андони Ираолы, который стал настоящим открытием премьер-лиги. Хьюз и Эдвардс знакомы еще по футбольной карьере. Спортивный директор «Ливерпуля» играл за «Портсмут», а его нынешний босс тогда в команде занимался видеоанализом. Хьюзу идея перестройки и гласности тоже понравилась. Более того, именно ему нужно было найти тренера для новой жизни «Ливерпуля».
Тогда ярким неоном сияла вывеска «Хаби Алонсо». Но испанец решил, что пока не созрел. Было еще несколько громких имен. Хьюз пошел своим путем и решил поехать в маленький голландский город Зволле. Там жила семья Арне Слота.
Жила и не особо собиралась нырять в нервотрепку. Арне было комфортно в «Фейеноорде». Он выиграл титул. Дошел до европейского финала и вел быт живой легенды Роттердама. Слот прошел длинный путь от детского тренера до чемпиона Голландии. Сын директора школы и учительницы, он любил объяснять и показывать, а не давать эмоции.
В детской команде Зволе он ввел видеоуроки. Утром обычная тренировка, днем у ребят школа, а вместо второй — разбор на видео утреннего занятия. Худшая команда Голландии по своему возрасту постепенно стала играть на уровне академий «Аякса» и ПСВ. Слот предпочитал персональные разговоры общекомандному настрою. Индивидуальности становились сильной командой, а не команда подтягивала до своего уровня. С такими принципами он стал успешным уже во взрослом футболе. С «Фейеноордом». Об этом знал «Ливерпуль». Точнее Ричард Хьюз.
К Слоту уже приезжали по волнам гонцы с острова. Манили огнями Лондона «Вест Хэм», «Челси» и «Тоттенхэм». Он интеллигентно отказывал. Ричард Хьюз приехал с кучей бумаг, наблюдений и стратегий. Сообразили на двоих. И Слот неожиданно сказал «да».
Первым, кому позвонил Слот и пригласил в это путешествие, был Рубен Питерс. Ему 32. Магистр в области спортивных наук разработал систему периодизации нагрузок еще в Голландии. Благодаря научному методу в командах Слота (АЗ и «Фейеноорде») практически не было… травмированных игроков. Ключевой момент, когда речь идет о запредельном календаре в Англии. Слот всегда прислушивался к Питерсу. «Этому сегодня лучше не тренироваться, этому хватит и половины сессии. А этого джентльмена гонять до посинения». Травм «Ливерпуль», разумеется, не избежал. Отрезками приходилось жить без Алиссона, Собослаи, Трента и Жоты. Но глобальный кризис команда миновала. С учетом того, что главным игрокам красных ван Дейку и Салаху уже за 30, это становится едва ли не ключевым моментом чемпионского сезона.
Арне Слот добавил тренировкам больше времени, но урезал интенсивность.
Он обязал игроков завтракать на базе, но стал давать больше выходных, встроив их в расписание. Слот много времени уделяет видеоразбору и персональным разговорам, но в то же время на базе в Кирби сделал… кофейню. Чтобы игроки могли за чашкой кофе обсудить жизнь, иногда и футбол.
Небольшие изменения в деталях существенно изменили ментальность игроков. Только деталей этих — бесчисленное количество. В них и кроется успех. На что педагог Слот и рассчитывал. Он хотел, чтобы футболисты не только играли как победители, но и вели такой образ жизни, верили в это. Только так можно было дать надежду вклиниться в разборку «Арсенала» и «Сити».
Сработало. Даже несмотря на то, что трансферных новостей в «Ливерпуле» не было. Не считать же таким переход Энрико Кьезы. Все лето красные надеялись привлечь внимание Мартина Субименди. Слоту был необходим техничный «номер шесть». Баск сказал «нет». Тогда голландец решил «изыскивать внутренние резервы». И воскресил увядающую карьеру в Англии Райана Гравенберха. На новой позиции он стал открытием не только в «Ливерпуле», но и в целом в чемпионате.
Спокойный футбол, в отличие от эмоций Клоппа, дал больше жизни Гакпо, Жоте, Диасу, Джоунсу, Собослаи. Свой пиковый футбол выдали Макалистер, ван Дейк. Мо Салах с какими-то запредельными цифрами — в 34 играх у него 28 голов и 18 передач. Даже близко нет никого в списках лучших в Англии.
Даже Трент стал защищаться.
Победы в сезоне над чемпионами Испании, Германии, Англии, беспроигрышная серия в 26 матчей — достижения нового «Ливерпуля». Со 2 ноября прошлого года в турнирной таблице чемпионата Англии они на всех смотрели сверху вниз.
«Ливерпулю» не было никакого дела до кризиса «Сити» и вечных поисков «Арсенала». Пеп провалил сезон. Артета опять второй. Это их сложности.
Арне Слот удивительно хладнокровно и ровно провел всю дистанцию. Тратя на соперника ровно столько сил и энергии, сколько было необходимо. В этом класс и чувство собственного достоинства чемпиона.
Юрген Клопп своими визитами «Энфилд» не тревожил. Он обещал приехать только на празднование. Он и приехал. Петь песни про Арне Слота. Арне Слот ответил тем же — песней про Юргена Клоппа. Это была достойная караоке-битва.
Немецкий тренер построил чемпионский «Ливерпуль». Сделал это настолько мастерски, что наследие стало органичным новой эпохе. Сравните с тем, что произошло с «МЮ» и «Арсеналом». Арне Слот, как всем казалось, делает только косметические изменения. Тут подправить, тут укоротить. Он не строит команду под себя. Он не мешает команде Клоппа играть в футбол. На самом деле, Арне провел большую перестройку. Невидимую снаружи, но революционную по своей сути. Спортивная наука, педагогика, персональное общение, развитие, спокойствие и вера в свои способности.
В талантливых руках это элементы чемпионского коктейля. Взболтать, но не смешивать.
Только так можно было попасть в историю, с первой же попытки выиграв самый сложный чемпионат на футбольном глобусе. Только так можно было заставить поверить в скромного голландского тренера суперзвездам «Ливерпуля» и невероятно требовательным болельщикам. Только так можно было закатить самую яркую за 35 лет вечеринку в одном из главных футбольных городов цивилизации.
Она началась сразу по свистку учителя математики, а по совместительству футбольного судьи Тома Брамалла. И продолжается прямо сейчас, когда вы читаете эти буквы.