Футболист «Реала» успешно перенес операцию на колене

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Немецкий футболист мадридского «Реала» Антонио Рюдигер успешно перенес операцию после частичного разрыва наружного мениска левой ноги, сообщает официальный сайт клуба.
Рюдигера из-за боли в колене заменили в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (2:3) 26 апреля.
В ближайшее время 32-летний Рюдигер приступит к восстановительным процедурам. Сроки возвращения защитника в строй не приводятся. Инсайдер Фабрицио Романо уточнил в соцсети Х, что футболист пропустит около двух месяцев.
В нынешнем сезоне Рюдигер провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до конца июня 2026 года.