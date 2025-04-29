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Футболист «Реала» успешно перенес операцию на колене

Футболист «Реала» Рюдигер перенес операцию после частичного разрыва мениска.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Немецкий футболист мадридского «Реала» Антонио Рюдигер успешно перенес операцию после частичного разрыва наружного мениска левой ноги, сообщает официальный сайт клуба.

Рюдигера из-за боли в колене заменили в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (2:3) 26 апреля.

В ближайшее время 32-летний Рюдигер приступит к восстановительным процедурам. Сроки возвращения защитника в строй не приводятся. Инсайдер Фабрицио Романо уточнил в соцсети Х, что футболист пропустит около двух месяцев.

В нынешнем сезоне Рюдигер провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до конца июня 2026 года.