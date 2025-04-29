Главный претендент на «Золотую бутсу» — не из топ-5 лиг! Мощная заруба Дьекереша с Салахом

«Спортинг» в то же время идёт наравне с «Бенфикой». Предстоят и очная разборка, и матчи с «Жил Висенте» и «Викторией Гимарайнш». Кому уж тут проще, Виктору или Мохамеду, решайте сами. При этом двоевластие, если оба отличатся ещё по два раза, невозможно. В 2014 году «Золотую бутсу» взяли Луис Суарес и Криштиану Роналду, а вот с сезона-2019/2020 действует правило: кто провёл на поле меньше минут, тот и забирает приз. Здесь перевес точно за шведом.